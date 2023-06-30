"ABD'den Kur'an'ın yakılmasıyla ilgili skandal açıklama!" - Televizyon Gazetesi - 30 Haziran 2023

Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.

Son Güncelleme:

Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.

Konuklar:

• Prof. Dr. Mehmet Yuva

# Televizyon Gazetesi # halil nebiler # mehmet yuva # türkiye # suriye # rusya # Wagner # Putin # abd # isveç # kuranı kerim # kuran

Benzer Videolar

Görüş Alanı - 29 Haziran 2023 Görüş Alanı - 29 Haziran 2023
Ana Haber - 29 Haziran 2023 Ana Haber - 29 Haziran 2023
"Siz Kur'an'ı yakamazsınız o gönüllerdedir!" "Siz Kur'an'ı yakamazsınız o gönüllerdedir!"
"Ahlaksızlığı meşrulaştıran sistem" "Ahlaksızlığı meşrulaştıran sistem"
Gün Ortası - 29 Haziran 2023 Gün Ortası - 29 Haziran 2023
Bafoev'den Bayramoğulları için flüt konçertosu Bafoev'den Bayramoğulları için flüt konçertosu
Televizyon Gazetesi - 29 Haziran 2023 Televizyon Gazetesi - 29 Haziran 2023
Ana Haber - 28 Haziran 2023 Ana Haber - 28 Haziran 2023
Günlük - 28 Haziran 2023 Günlük - 28 Haziran 2023
Televizyon Gazetesi - 28 Haziran 2023 Televizyon Gazetesi - 28 Haziran 2023
Ana Haber - 27 Haziran 2023 Ana Haber - 27 Haziran 2023
Çıkış Yolu - 27 Haziran 2023 Çıkış Yolu - 27 Haziran 2023
Çok Okunanlar
1 Ünlü oyuncunun gizemli nişanlısı bakın kim çıktı!
2 Meteoroloji o illeri uyardı!
3 Tuzu yemeğe değil yatağa dökün!
4 O FETÖ'cü Cumhuriyet'te yazmaya başladı!
5 Altın fiyatları bugün ne kadar?