"ABD'den Kur'an'ın yakılmasıyla ilgili skandal açıklama!" - Televizyon Gazetesi - 30 Haziran 2023
Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.
Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.
Konuklar:
• Prof. Dr. Mehmet Yuva
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