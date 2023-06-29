Halil Nebiler: "Siz Kur'an'ı yakamazsınız o gönüllerdedir!"

• Emperyalizme karşı tutunacağımız sağlam dayanaklardan birinin Kur’an olduğuna dikkat çeken Halil Nebiler konuyla ilgili olarak “ Siz Kur’an’ı yakamazsınız. Yaktığınız olsa olsa kağıt parçasıdır. Kur’an gönüllerdedir, siz yaktığınızı sanırsınız ama o gönüllerde bir kez daha alev alır. Tutuşturur insanlığı yine Hz. Muhammed’in devrimci hareketine doğru sürükler. Avrupa için din gerekli olmayabilir ama bizim için gereklidir. Marx “Din, afyondur ama toplumun vicdanıdır. O yüzden gerekidir” der.” ifadelerini kullandı.