Halil Nebiler: "Siz Kur'an'ı yakamazsınız o gönüllerdedir!"
• Gazeteci Halil Nebiler, İsveç’te yaşanan provokatif Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerini konu alan gazete manşetlerini yorumladı. Nebiler yaşanan olayları alçakça olarak nitelendirdi.
• Emperyalizme karşı tutunacağımız sağlam dayanaklardan birinin Kur’an olduğuna dikkat çeken Halil Nebiler konuyla ilgili olarak “ Siz Kur’an’ı yakamazsınız. Yaktığınız olsa olsa kağıt parçasıdır. Kur’an gönüllerdedir, siz yaktığınızı sanırsınız ama o gönüllerde bir kez daha alev alır. Tutuşturur insanlığı yine Hz. Muhammed’in devrimci hareketine doğru sürükler. Avrupa için din gerekli olmayabilir ama bizim için gereklidir. Marx “Din, afyondur ama toplumun vicdanıdır. O yüzden gerekidir” der.” ifadelerini kullandı.
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