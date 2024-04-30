Şehirlerarası yolcu otobüsünde kaza: yaralılar var!

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana geldi. Şehirlerarası yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Şehirlerarası yolcu otobüsünde kaza: yaralılar var!
Editör: Yağmur Biçen

Olay,  TEM Otoyolu Gebze geçişi gişeler mevkiinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şehirlerarası yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün ön camı kırılırken, yolcular can havli ile kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı. Diğer yolcular ise başka bir otobüse aktarılarak, yollarına devam etti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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