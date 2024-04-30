1 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olacak! İşte ücretsiz olacak toplu taşıma araçları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul, İzmir ve Ankara'da toplu ulaşım ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı.

1 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olacak! İşte ücretsiz olacak toplu taşıma araçları
1 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olacak! İşte ücretsiz olacak toplu taşıma araçları
Editör: Uğur Çam

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı günler kaldı. Bir çok ilde eylemler, kutlamalar yapılacak. Türk-İş bu yıl Bursa'da toplanacaklarını duyurdu. Bir çok sendika ve örgüt de Bursa'daki eyleme katılacak.

Bunun yanında 1 Mayıs'ta ulaşımla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Karara göre 1 Mayıs'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek. Bu ulaşım araçları şu şekilde:

  • Başkentray
  • Marmaray
  • İZBAN
  • Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metrosu
1 Mayıs'ta işçinin talebi: Vergide adalet1 Mayıs'ta işçinin talebi: Vergide adaletGündem

Kaynak: TRT Haber

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