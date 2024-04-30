1 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olacak! İşte ücretsiz olacak toplu taşıma araçları
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul, İzmir ve Ankara'da toplu ulaşım ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı günler kaldı. Bir çok ilde eylemler, kutlamalar yapılacak. Türk-İş bu yıl Bursa'da toplanacaklarını duyurdu. Bir çok sendika ve örgüt de Bursa'daki eyleme katılacak.
Bunun yanında 1 Mayıs'ta ulaşımla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Karara göre 1 Mayıs'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek. Bu ulaşım araçları şu şekilde:
- Başkentray
- Marmaray
- İZBAN
- Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metrosu
Kaynak: TRT Haber
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