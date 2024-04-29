1 Mayıs'ta işçinin talebi: Vergide adalet

İşçi cephesi ekonomik krizin gölgesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamaya hazırlanıyor. Türk-İş 1 Mayıs’ı “Vergide Adalet” teması ile Bursa’da karşılayacak. Hak-İş ise Filistinli işçilerle Kocaeli’de olacak.

Editör: Uğur Çam
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1 Mayıs bu yıl ekonomik krizin faturasının halka kesildiği bir süreçte kutlanacak. Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş 1 Mayıs'ı Bursa’da kutalayacak. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yapılacak miting saat 11’de başlayacak. Mitingin ana teması vergide adalet olacak.

VATAN PARTİSİ VE TGB DE BURSA'DA OLACAK

Türk-İş’in işçilerle yapacağı büyük mitinge Vatan Partisi de destek verecek. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı Ankara’dan bir heyetle mitinge katılacak. Vatan Partisi İstanbul ve çevre il örgütleri de mitingde yer alacak. Emek cephesine bir destek de Türkiye Gençlik Birliği’nden. TGB’li gençler de 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Bursa’da Türk-İş ile karşılayacaklarını açıkladı.

HAK-İŞ KOCAELİ'DE OLACAK

Hak-İş ise bu yıl Kocaeli’de 1 Mayıs’ı kutlayacak. Filistin teması ile yapılacak miting saat 13’te başlayacak. 1 Mayıs mitingine Filistinli işçiler de katılacak.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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