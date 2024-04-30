Karısını öldürdü ardından polise teslim oldu

Olay, Samsun'da meydana geldi. Bir kişi karısını evlerinin banyosunda tabancayla kafasından vurarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Karısını öldürdü ardından polise teslim oldu
Editör: Yağmur Biçen

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde bu akşam yaşandı.

Alınan bilgiye göre, 4 yıllık evli oldukları öğrenilen ve bu evlikten de 1 çocukları olan Ertuğrul Temiz (39), eşi Gülcan Güneş'i (39) evlerinin banyosunda tabancayla kafasından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Ertuğrul Temiz kardeşine cep telefonundan, "Eşimi vurdum, çocuğumu alıp kaçtım" mesajı attı. Olay polise haber verildi. Eve giden polis kendi imkanları ile kapıyı açıp içeri girdiğinde Gülcan Güneş'i banyoda tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü buldu.

Ertuğrul Temiz aynı mahallede polise teslim oldu. Gülcan Güneş'in cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kurban Bayramı'nda emekli maaşları 17 bin lira mı olacak?Kurban Bayramı'nda emekli maaşları 17 bin lira mı olacak?Ekonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# eşini öldürdü # polis
Çok Okunanlar
Adolf Hitler'in intiharının üstünden 78 yıl geçti! İşte Hitlerin intihar ettiği yerden görüntüler..
Adolf Hitler'in intiharının üstünden 78 yıl geçti! İşte Hitlerin intihar ettiği yerden görüntüler..
Kurban Bayramı'nda emekli maaşları 17 bin lira mı olacak?
Kurban Bayramı'nda emekli maaşları 17 bin lira mı olacak?
Karısını öldürdü ardından polise teslim oldu
Karısını öldürdü ardından polise teslim oldu
Şehirlerarası yolcu otobüsünde kaza: yaralılar var!
Şehirlerarası yolcu otobüsünde kaza: yaralılar var!
1 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olacak!
1 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olacak!
Öne Çıkanlar Doğu Perinçek Milli Devlet Bildirgesini okuyor | ULUSAL HABER Doğu Perinçek Milli Devlet Bildirgesini okuyor | ULUSAL HABER CHP'li başkan adayı kafasından vurulmuş şekilde bulundu CHP'li başkan adayı kafasından vurulmuş şekilde bulundu