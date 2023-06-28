Bayramda sakın bunları yapmayın! Ünlü Diyetisyen Hatice Nur Ege uyardı
Ünlü Diyetisyen Hatice Nur Ege, bayram sürecinde dengeli beslenmenin önemini Ulusal Kanal ekranlarında vurguladı.
Ünlü Diyetisyen Hatice Nur Ege, Ulusal Kanal'da Günlük programına konuk oldu.
Ege'nin tavsiyelerinden öne çıkan başlıklar:
• Kurban etleri yanlış zamanda ve yanlış şekilde tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabilir.
• Beslenmede denge sağlamak önemlidir, aşırı şeker, beyaz ekmek ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır.
• Güne yumurtalı bir kahvaltıyla başlamak ve eti uzun süre beklettikten sonra pişirmek öneriliyor.
• Mangal yaparken et ile ateş arasında uygun mesafe korunmalı, siyahlaşan etlerden kaçınılmalıdır.
• Kalp, şeker ve tansiyon hastalarının özellikle dikkat etmesi gerekmektedir.