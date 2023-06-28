Bayramda sakın bunları yapmayın! Ünlü Diyetisyen Hatice Nur Ege uyardı

Ünlü Diyetisyen Hatice Nur Ege, bayram sürecinde dengeli beslenmenin önemini Ulusal Kanal ekranlarında vurguladı.

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Ünlü Diyetisyen Hatice Nur Ege, Ulusal Kanal'da Günlük programına konuk oldu.

Ege'nin tavsiyelerinden öne çıkan başlıklar:

•  Kurban etleri yanlış zamanda ve yanlış şekilde tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabilir.

• Beslenmede denge sağlamak önemlidir, aşırı şeker, beyaz ekmek ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

• Güne yumurtalı bir kahvaltıyla başlamak ve eti uzun süre beklettikten sonra pişirmek öneriliyor.

• Mangal yaparken et ile ateş arasında uygun mesafe korunmalı, siyahlaşan etlerden kaçınılmalıdır.

• Kalp, şeker ve tansiyon hastalarının özellikle dikkat etmesi gerekmektedir.

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