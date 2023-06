Cem Kıran, Putin'in Prigojin'i bir dönek olarak nitelemesine dikkat çekerek "Prigojin'in sonu ya hapishane olacak ya da kimsenin istemediği silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirilecek." dedi. Son olarak Kıran, Wagner'in dolayısıyla Prigojin'in amacına ulaşamayacağının altını çizdi.