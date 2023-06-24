İhsan Sefa: "Bu işin arkasında ABD var"

İhsan Sefa, Wagner'in Putin'in de desteklediği paralı asker grubu olduğunu belirterek "Savunma Bakanı ile Wagner lideri arasında bir uyuşmazlık var ancak bu çatışmayı büyüten Amerika, bu işlerin arkasında Amerika var. Ukrayna'da dize getiremediği içeriden zayıflatmak için bir takım yöntemlere başvuruyorlar. Emperyalist ABD zaten bunu her yerde yapıyor. ABD'nin derdi 'Putin gitsin de Rusya'da kontrol bana geçsin'. Wagner başaramayacaktır." şeklinde konuştu.