İhsan Sefa: "Bu işin arkasında ABD var"
Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, Rusya'da yaşanan Wagner kargaşası hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İhsan Sefa, Wagner'in Putin'in de desteklediği paralı asker grubu olduğunu belirterek "Savunma Bakanı ile Wagner lideri arasında bir uyuşmazlık var ancak bu çatışmayı büyüten Amerika, bu işlerin arkasında Amerika var. Ukrayna'da dize getiremediği içeriden zayıflatmak için bir takım yöntemlere başvuruyorlar. Emperyalist ABD zaten bunu her yerde yapıyor. ABD'nin derdi 'Putin gitsin de Rusya'da kontrol bana geçsin'. Wagner başaramayacaktır." şeklinde konuştu.
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