Hikmet Baydar ve Serhat Latifoğlu değerlendirdi: Faiz yüzde 15'e çıktı! Dolar ilk kez 24 TL'yi geçti!
• Ekonomist Hikmet Baydar ve Ekonomist Serhat Latifoğlu, Merkez Bankası’nın açıkladığı yeni faiz kararını yorumladı.
Ali Ergen
• Merkez Bankası faizi oranını yüzde 15’e çekti. Hikmet Baydar ve Serhat Latifoğlu, yeni faiz kararının ekonomideki yansımaların ve bunun sonuçlarını, asgari ücret ve hayat pahalılığı gibi konuları masaya yatırdı. Hikmet Baydar şunları belirtti:
- Bence Merkez Bankası doğru yaptı. Yüzde 15 iyi bir oran. Tabii ki kurlarda da piyasada da dalgalanma olacak.
• Serhat Latifoğlu ise şöyle konuştu:
- Beni şaşırtmadı bu oran açıkçası. Bunlar geçici önlemler. Sonuç alındıktan sonra yani enflasyon kontrol altına alındıktan sonra tabii ki tekrar indirilecek faizler.
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