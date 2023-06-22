Hikmet Baydar ve Serhat Latifoğlu değerlendirdi: Faiz yüzde 15'e çıktı! Dolar ilk kez 24 TL'yi geçti!

• Merkez Bankası faizi oranını yüzde 15’e çekti. Hikmet Baydar ve Serhat Latifoğlu, yeni faiz kararının ekonomideki yansımaların ve bunun sonuçlarını, asgari ücret ve hayat pahalılığı gibi konuları masaya yatırdı. Hikmet Baydar şunları belirtti:

- Bence Merkez Bankası doğru yaptı. Yüzde 15 iyi bir oran. Tabii ki kurlarda da piyasada da dalgalanma olacak.