Hikmet Baydar ve Serhat Latifoğlu değerlendirdi: Faiz yüzde 15'e çıktı! Dolar ilk kez 24 TL'yi geçti!

• Ekonomist Hikmet Baydar ve Ekonomist Serhat Latifoğlu, Merkez Bankası’nın açıkladığı yeni faiz kararını yorumladı.

Ali Ergen Ali Ergen
Son Güncelleme:

Merkez Bankası faizi oranını yüzde 15’e çekti. Hikmet Baydar ve Serhat Latifoğlu, yeni faiz kararının ekonomideki yansımaların ve bunun sonuçlarını, asgari ücret ve hayat pahalılığı gibi konuları masaya yatırdı. Hikmet Baydar şunları belirtti:

- Bence Merkez Bankası doğru yaptı. Yüzde 15 iyi bir oran. Tabii ki kurlarda da piyasada da dalgalanma olacak.

 • Serhat Latifoğlu ise şöyle konuştu:

- Beni şaşırtmadı bu oran açıkçası. Bunlar geçici önlemler. Sonuç alındıktan sonra yani enflasyon kontrol altına alındıktan sonra tabii ki tekrar indirilecek faizler.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 27 ay sonra ilk defa faiz artışına gidildiMerkez Bankası faiz kararını açıkladı! 27 ay sonra ilk defa faiz artışına gidildiGündem
# Gün Ortası # Serhat Latifoğlu # hikmet baydar # ekonomi # faiz # Merkez Bankası

Benzer Videolar

Ulusal Kanal, UNESCO'nun uluslararası olarak kabul ettiği Aras Jeoparkı'nda! Ulusal Kanal, UNESCO'nun uluslararası olarak kabul ettiği Aras Jeoparkı'nda!
"Ortak menfaat, bölgedeki ABD varlığına son vermek" "Ortak menfaat, bölgedeki ABD varlığına son vermek"
"HDP'ye verilen para Mehmetçik'e kurşun olarak dönüyor" "HDP'ye verilen para Mehmetçik'e kurşun olarak dönüyor"
Düzce Aluform Pekintaş'tan atılan işçilerin haklı isyanı! Düzce Aluform Pekintaş'tan atılan işçilerin haklı isyanı!
"Tarihin en alçak terör örgütü" "Tarihin en alçak terör örgütü"
Köylüler tapulu arazileri için mücadele ediyor Köylüler tapulu arazileri için mücadele ediyor
"İzmir Barosu LGBT propagandasına alet olamaz!" "İzmir Barosu LGBT propagandasına alet olamaz!"
Hakan Topkurulu'dan Gaye Erkan yorumu Hakan Topkurulu'dan Gaye Erkan yorumu
"Köylü milletin efendisidir" "Köylü milletin efendisidir"
"Kılıçdaroğlu, CHP'de darbe yaptı" "Kılıçdaroğlu, CHP'de darbe yaptı"
"Rusya'nın nükleer savaş başlatması..." "Rusya'nın nükleer savaş başlatması..."
"Ülkemizin geleceği için..." "Ülkemizin geleceği için..."
Çok Okunanlar
1 Balıkesir'de ne yenir?
2 Borcu olanlar dikkat!
3 22 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları
4 Tarihçi Özlem Kumrular'dan üzücü haber
5 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?