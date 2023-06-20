Tevfik Kadan'dan AYM'ye HDP Tepkisi: "HDP'ye verilen para Mehmetçik'e kurşun olarak dönüyor"

Aydınlık Gazetesi İstihbarat Servisi Şefi Tevfik Kadan ve ASAM Uzmanı Dr. Eray Güçlüer Türkiye’nin gündeminde kendine yer bulan önemli konulara dair kritik açıklamalar yaptı.

Ali Ergen Ali Ergen
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Tevfik Kadan ve Eray Güçlüer, Anayasa Mahkemesi’nin skandal HDP kararı ve yeni açıklanan asgari ücretle alakalı konuları mercek altına aldı. Tevfik Kadan şu ifadeleri kullandı:

- AYM’nin kararı şaşırtmadı ama üzdü. Seçime girmeyen bir partiye biz durduk yere 400 milyon TL verdik. Anayasa Mahkemesi görevini layıkıyla yerine getirmiyor. Ortada somut bir durum var, HDP’ye verilen bütün paralar silaha-kurşuna çevriliyor ve Mehmetçik şehit olmaya devam ediyor.

 Dr. Eray Güçlüer ise AYM’nin aldığı bu kararla birlikte hukuku ayaklar altına aldığınıTürk milletinin aklıyla dalga geçtiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

- Teröriste para aktarılmasının hangi hukuk anlayışında bir yeri vardır? Bu milletin vergilerinden toplanan paranın teröristlere aktarılmasında kamu yararı mı var? Hiçbir demokrasi kendi topluluğuna ihanet etmez. Seçime girmemiş bir partiye zorla para veriyoruz. Bu gerçekten trajikomik, acı.
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