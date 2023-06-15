Finans Uzmanı İslam Memiş'ten altın değerinde uyarı ve öneriler: Dolar ve altında rekor mu geliyor?

Bilindiği üzere FED, faiz kararını dün açıkladı. Alınan sabit faiz kararının piyasalara etkisi hakkında değerlendirmeler yapan İslam Memiş aynı zamanda altındaki son durumu yorumladı. Altın fiyatlarına dair yıl sonu beklentilerini de açıklayan Memiş son olarak döviz kurundaki artışa, dolarda düşüş olup olmayacağına ve yıl sonu dolar fiyatlarının ne olacağına dair konuştu. İslam Memiş şunları dile getirdi:

- Önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Gözümüz kulağımız burada. Piyasaların genel beklentisi, bir faiz arttırımı. Haliyle altının gram fiyatında ve dolar-TL kurunda bir gerileme öngörüyorum.