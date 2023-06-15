Finans Uzmanı İslam Memiş'ten altın değerinde uyarı ve öneriler: Dolar ve altında rekor mu geliyor?

Finans Analisti İslam Memiş, Türkiye'nin ekonomik gündemine dair dikkat çeken analizler yaptı. Memiş, dolar ve altın hakkında vatandaşlara önemli ipuçları verdi.

Son Güncelleme:

Bilindiği üzere FED, faiz kararını dün açıkladı. Alınan sabit faiz kararının piyasalara etkisi hakkında değerlendirmeler yapan İslam Memiş aynı zamanda altındaki son durumu yorumladı. Altın fiyatlarına dair yıl sonu beklentilerini de açıklayan Memiş son olarak döviz kurundaki artışa, dolarda düşüş olup olmayacağına ve yıl sonu dolar fiyatlarının ne olacağına dair konuştu. İslam Memiş şunları dile getirdi:

- Önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Gözümüz kulağımız burada. Piyasaların genel beklentisi, bir faiz arttırımı. Haliyle altının gram fiyatında ve dolar-TL kurunda bir gerileme öngörüyorum.
# Günlük # islam memiş # Altın # dolar kaç tl # faiz # Döviz # ekonomi

Benzer Videolar

"Kılıçdaroğlu, CHP'de darbe yaptı" "Kılıçdaroğlu, CHP'de darbe yaptı"
"Rusya'nın nükleer savaş başlatması..." "Rusya'nın nükleer savaş başlatması..."
"Ülkemizin geleceği için..." "Ülkemizin geleceği için..."
"Batı'ya taviz veriliyor" "Batı'ya taviz veriliyor"
Putin Avrupa'da nerelere füze yerleştirecek? Putin Avrupa'da nerelere füze yerleştirecek?
AK Parti baskılara direnebilecek mi? AK Parti baskılara direnebilecek mi?
Dikkat! Şu an kredi kartı bilgileriniz çalınıyor olabilir! Dikkat! Şu an kredi kartı bilgileriniz çalınıyor olabilir!
Araç alacaklar dikkat! Araç alacaklar dikkat!
"Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na biat etmezse..." "Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na biat etmezse..."
"AK Parti içinde Millilerle Amerikancılar mücadelesi var" "AK Parti içinde Millilerle Amerikancılar mücadelesi var"
Putin, tahıl anlaşmasından çekilecek mi? Putin, tahıl anlaşmasından çekilecek mi?
Dolar 23 TL'yi aştı! Dolar 23 TL'yi aştı!
Çok Okunanlar
1 Yapay zekadan Atatürk çizimleri
2 İşte il olması beklenen ilçeler
3 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
4 Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi
5 Karbonhidrat diyeti nedir?