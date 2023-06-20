Bahçeli'den AYM çıkışı: "Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ulusal Kanal Muhabiri Seda Akyüz'ün sorduğu Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı ile ilgili soruya "Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım" şeklinde cevap verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ulusal Kanal Muhabiri Seda Akyüz'ün Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı hakkında yönelttiği soruya Bahçeli şöyle yanıt verdi:
- Yeni bir anayasa yapılmalı ve Anayasa Mahkemesine şekil verilmelidir. Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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