Bahçeli'den AYM çıkışı: "Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ulusal Kanal Muhabiri Seda Akyüz'ün sorduğu Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı ile ilgili soruya "Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım" şeklinde cevap verdi.

Son Güncelleme:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Ulusal Kanal Muhabiri Seda Akyüz'ün Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı hakkında yönelttiği soruya Bahçeli şöyle yanıt verdi:

- Yeni bir anayasa yapılmalı ve Anayasa Mahkemesine şekil verilmelidir. Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# devlet bahçeli # AYM # hdp

Benzer Videolar

Bakanlar işte böyle geldiler Bakanlar işte böyle geldiler
Fincancı'ya Avrupalı STK'ler sahip çıktı Fincancı'ya Avrupalı STK'ler sahip çıktı
Mehmet Sevigen açtı ağzını yumdu gözünü Mehmet Sevigen açtı ağzını yumdu gözünü
Veli Ağbaba'dan CHP eleştirisi Veli Ağbaba'dan CHP eleştirisi
Doğu Perinçek: "ABD ekonomisi çöküyor" Doğu Perinçek: "ABD ekonomisi çöküyor"
CHP'de kaos ve kargaşa hakim CHP'de kaos ve kargaşa hakim
Perinçek'ten "tasarruf" yorumu Perinçek'ten "tasarruf" yorumu
Erdoğan CHP'ye sert sözlerle yüklendi Erdoğan CHP'ye sert sözlerle yüklendi
Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarını görevden aldı Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarını görevden aldı
"Refah artışını sağlayacak bir modelle..." "Refah artışını sağlayacak bir modelle..."
Meclis Başkanvekillleri belli oldu Meclis Başkanvekillleri belli oldu
İBB Meclisi'nde tartışılan tüm başlıklar İBB Meclisi'nde tartışılan tüm başlıklar
Çok Okunanlar
1 Dünyaca tanınmış 10 Türk lider
2 Vize red oranları en düşük Avrupa ülkeleri belli oldu
3 20 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları
4 Asgari ücret belli oldu!
5 Altın fiyatları bugün ne kadar?