CHP-İyi Parti gerginliği tırmanıyor! Akşener'in "pişmanlık" açıklamasına CHP'den tepki geldi

CHP ve İyi Parti arasındaki ipler iyice gerildi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 15 milletvekili için yaptığı "pişmanlık" açıklamasına, CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı'dan tepki geldi. Sarı, “seçim kazanılsaydı bunlar söylenmeyecekti” dedi.

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CHP ve İyi Parti arasındaki ittifak krizi derinleşti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 15 milletvekili için yaptığı pişmanlık açıklamaları CHP'de gerginlik yarattı.

CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı, seçim kazanılsaydı Akşener'in böyle cümleler kurmayacağını dile getirdi.

Seçimlerde fedakarlık yapanın CHP olduğunu öne süren Sarı, İyi Parti'nin seçimlere bağımsız girmesinin başarı getirmeyeceğini belirtti.

CHP, HDP konusund da ısrarcı. Müslim Sarı, CHP'nin yerel seçimlerde de hem HDP hem de İyi Parti ile ittifak yapılması gerektiğini söyledi.

Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamayı işaret eden Müslim Sarı’nın açıklamaları, CHP'nin yerel seçim endişelerini de yeniden gözler önüne serdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İyi Parti # chp # meral akşener

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