MHP ve İyi Parti arasında "evine dön" tartışması! Bahçeli çağrı yaptı Akşener reddetti

Yerel seçimlere 7 ay kaldı. Partilerin ittifak durumları ise tartışılıyor.

Seçimler öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İyi Parti'ye bir çağrı gitti. Bahçeli, yerel seçimlere işaret ederek “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” açıklamasını yaptı.

Bahçeli'nin bu çağrısına İyi Parti'den red yanıtı geldi. İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bir açıklama da MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın, İyi Parti'nin red kararına tepki gösterdi.

- Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin samimi ve yürekten çağrısına İP cephesinden yetkili yetkisiz devşirilmiş birkaç kişinin verdiği tutarsız ve kaçamak cevaplar, bu partide hüküm süren kendini ve aslını inkâr çıkmazının bir başka yüzünü ele verdi. Kendini köksüzlüğe mahkûm etmiş ve siyasi ikbalini CHP’ye kuyruk olmakta aramış, sonra da Türklük ve devlet düşmanı HDP ile kader arkadaşlığına, hatta yoldaşlığa soyunmuş bir partinin sözcüleri tarafından MHP’ye ve millete milliyetçilik taslanmasıysa bir başka garabet… İP, bugüne kadar birçok hatalı siyasi manevra yaptı ve millet nezdinde zaten zayıf olan inandırıcılığını büsbütün yitirdi. Bunlardan biri, altılı masaya efelenip tıpış tıpış yeniden aralarına dönmesi oldu. Bu, utanç verici bir ricat tablosuydu. İP’in bir diğer yanlış siyasi manevrası, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması için çaba göstermesi oldu. Ayrıca zillet ittifakında kalarak başta HDP olmak üzere bütün şer cephesinin Meclis aritmetiği bakımından önünü açan bir iş birliği ve ihanet adımında ısrar etmesiydi.