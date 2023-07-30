Akşener'den CHP'ye trol göndermesi! "Bizim trol ordumuz yok"

Altılı Masa'daki kriz başlıkları her gün değişiyor. Geçmiş seçimlerde CHP ile vekil takası yaptıklarına pişmanlığını itiraf eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni açıklamalar geldi.

- Bizim kesinlikle herkese parmak sallayan, üst düzey derin, büyük, elit insanlarımız da yok. İyi ki de yok.

Akşener, Halk TV başta olmak üzere kendisine yakın medya organları ile kriz yaşan CHP'yi üstü kapalı eleştirdi. İyi Parti Genel Başkanı, yerel seçimlerde de kendi rotalarını kendilerinin belirleyeceğini söyledi.