Akşener'den CHP'ye trol göndermesi! "Bizim trol ordumuz yok"
Dağılan altılı masada hesaplaşma dönemi... CHP ile ipleri iyice koparan İyi Parti'den yeni açıklamalar geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üstü kapalı CHP'ye yüklendi. Akşener, yerel seçimlerde kendi rotalarını kendilerinin belirleyeceğini söyledi.
Altılı Masa'daki kriz başlıkları her gün değişiyor. Geçmiş seçimlerde CHP ile vekil takası yaptıklarına pişmanlığını itiraf eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni açıklamalar geldi.
- Bizim kesinlikle herkese parmak sallayan, üst düzey derin, büyük, elit insanlarımız da yok. İyi ki de yok.
Akşener, Halk TV başta olmak üzere kendisine yakın medya organları ile kriz yaşan CHP'yi üstü kapalı eleştirdi. İyi Parti Genel Başkanı, yerel seçimlerde de kendi rotalarını kendilerinin belirleyeceğini söyledi.
- Bizim İyi Parti olarak, bundan sonraki yolculuğumuzu söylüyorum. Bizim medyamız yok, bizim trollerimiz de yok, bizim gazetecilerimiz de yok İyi Parti olarak, bugün burada başlattığım, yerel seçimlere, yerel seçimlerden sonra genel seçimlere kadar gidecek olan tekrar milletimizin bağrına bu sefer kapı zillerini çalarak, köylerine giderek, onları dinleyerek çiftçinin derdinin nasıl çözüleceğine çalışarak iktidara da bunu bildirerek, her zaman inandığımız ‘seçmen velinimettir’ ahlakını ve edebine sahip olarak yol yürümektir.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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