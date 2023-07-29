CHP'de genel başkanlık tartışması! Önder Sav'dan çok konuşulacak açıklama

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken üç yıldan fazla başkanlık yapamayacağını açıkladı. Sav, gerekçe olarak Siyasi Partiler Yasası ve CHP'nin Parti Tüzüğü'nü gösterdi. Tüzüğe göre, 2 yılda bir kurultay yapılması gerekiyor.

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Mücbir nedenlerle kurultay bir yıl ertelenebilir. Ancak CHP 26 Temmuz 2023'te yapması gereken kurultayı da yapmadığı için Önder Sav, Kılıçdaroğlu'nun süresinin artık bittiğini söyledi.

- Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık süreci hukuki olarak doldu mu?

- Hukuk dolanılarak siyaset olmaz. Hukuk neyse onun çerçevesinde olmak durumundayız.

CHP'de genel başkanlık kavgası eski Genel Sekreter Önder Sav'ın açıklamalarıyla başka bir boyut kazandı. Sav, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıkta görev süresinin bittiğini söyledi.

- Ben '3 yıl doldu, genel başkan 3 yıldan fazla görev yapamaz, makam fiilen boş, hukuken dolu' dedim. Hem Siyasi Partiler Kanunu hem bizim tüzüğümüzde genel başkanın en çok 3 yıl için seçilirler denir. 26 Temmuz'da 3 yıl doldu. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir.

Siyasi Partiler Kanunu ve CHP Parti Tüzüğüne göre, partinin 2 yılda bir kurultay yapması gerekiyor. Mücbir nedenlerle kurultay bir yıl ertelenebiliyor.

CHP seçim nedeniyle geçen yıl yapması gereken kurultayı 26 Temmuz 2023'e ertelemişti. 26 Temmuz'da yapılmayan kurultay nedeniyle Önder Sav, Kılıçdaroğlu'nun süresinin artık bittiğini belirtiyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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