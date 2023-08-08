CHP'deki değişim kervanına bir isim daha katıldı! Sezgin Tanrıkulu da değişimcilerin yanında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişim hareketine CHP'nin gündeminde. Eski vekil Aytuğ Atıcı ve HDP yakınlığıyla bilinen CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu da değişim kervanına katıldı.

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CHP'deki değişim destekçilerine yeni isimler katıldı. Eski CHP'li vekil Aytuğ Atıcı, CHP'nin tüzüğünden koptuğunu ve buna neden olanların partiyi toparlayamayacağını söyledi.

- Partimiz kendi tüzüğünden ve geleneklerinden kopmaya başlamış ise partiyi bu hale getiren zihniyetin toparlaması beklenemez. O yüzden bir değişim olması gerekir.

Değişime destek veren bir diğer isim de HDP'ye yakın söylemleri ile bilinen CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu oldu. Tanrıkulu, seçmenin seçim sürecinden tatmin olmadığını söyledi.

Tanrıkulu seçmenin öfkesini dindirmeyi değişimle sağlayabileceklerini öne sürdü.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD-FETÖ projesi olduğunu daha önce de söyleyen eski CHP'li vekil Yılmaz Ateş FETÖ kumpasıyla ilgili CHP olmak üzere siyaset kurumunu sorumlu tuttu.

- Benim de için olduğum yönetim dik duramadı. Eğer siyaset kurumu ve partimiz dik dursaydı, bu 15 Temmuz darbe girişimi de olmazdı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# chp # ekrem imamoğlu # Sezgin Tanrıkulu

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