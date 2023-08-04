İstanbullu 4,5 senedir çile çekiyor! İBB Ekrem İmamoğlu'nun siyasi rant aracı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 4 yıllık karnesi tartışma konusu oldu.

İBB’nin İstanbul için elle tutulur icratinin olmaması CHP’li belediyeleri bile çileden çıkardı.

İmamoğlu’nun Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile tartışma yaşadığı ortaya çıkmıştı. Kerimoğlu, "Caddeler ve bulvarlar büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda. İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum.” Demişti.

VATAN PARTİSİ İSTANBUL İL SEKRETERİ'NDEN İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Tartışmalar sürerken, Vatan Partisi İstanbullu için çözüm ortaya koydu. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi ve İstanbul İl Sekreteri Nuray Kaya Solmaz “İBB İmamoğlu’nun siyasi rant aracı haline geldi” dedi.

Vatandaşın gündeminden düşmeyen ancak İBB’nin hiç gündemine almadığı bir diğer konu ise deprem.

Artan nüfus ve beraberinde getirdiği sorunları da Vatan Partisi gündemine aldı. İstanbul İl Sekreteri Solmaz, nüfus politikalarını da anlattı.

Solmaz, İmamoğlu’nun seçim öncesi sıraladığı tüm vaatleri de askıya aldığını söyledi.

Türkiye’nin önünde yerel seçimler olduğunu hatırlatan Solmaz, vatandaşa da çağrıda bulundu.