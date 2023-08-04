İstanbullu 4,5 senedir çile çekiyor! İBB Ekrem İmamoğlu'nun siyasi rant aracı oldu

İstanbullu 4,5 senedir çile çekiyor. Her gün yanan otobüslere, bozuk metrolara ve bitmeyen yol çalışmalarına bir yenisi daha ekleniyor. Vatandaş mutsuzluğu İmamoğlu’nu bir türlü harekete geçiremezken CHP’li belediyeler bile isyanda... İstanbulluya çözüm ise Vatan Partisi’nden geldi.

Son Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 4 yıllık karnesi tartışma konusu oldu.

İBB’nin İstanbul için elle tutulur icratinin olmaması CHP’li belediyeleri bile çileden çıkardı.

İmamoğlu’nun Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile tartışma yaşadığı ortaya çıkmıştı. Kerimoğlu, "Caddeler ve bulvarlar büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda. İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum.” Demişti.

VATAN PARTİSİ İSTANBUL İL SEKRETERİ'NDEN İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Tartışmalar sürerken, Vatan Partisi İstanbullu için çözüm ortaya koydu. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi ve İstanbul İl Sekreteri Nuray Kaya Solmaz “İBB İmamoğlu’nun siyasi rant aracı haline geldi” dedi.

Vatandaşın gündeminden düşmeyen ancak İBB’nin hiç gündemine almadığı bir diğer konu ise deprem.

Artan nüfus ve beraberinde getirdiği sorunları da Vatan Partisi gündemine aldı. İstanbul İl Sekreteri Solmaz, nüfus politikalarını da anlattı.

Solmaz, İmamoğlu’nun seçim öncesi sıraladığı tüm vaatleri de askıya aldığını söyledi.

Türkiye’nin önünde yerel seçimler olduğunu hatırlatan Solmaz, vatandaşa da çağrıda bulundu.

# istanbul # ekrem imamoğlu # ibb # vatan partisi

Benzer Videolar

İşte İmamoğlu'nun dört yıllık karnesi! İşte İmamoğlu'nun dört yıllık karnesi!
Altılı masa ittifak yapacak mı? Altılı masa ittifak yapacak mı?
"Hükümet tarım politikasını değiştirsin" "Hükümet tarım politikasını değiştirsin"
Akşener'den CHP'ye eleştiri! Akşener'den CHP'ye eleştiri!
CHP'de genel başkanlık tartışması! CHP'de genel başkanlık tartışması!
Cumhur İttifakı'nda İsveç çatlağı! Cumhur İttifakı'nda İsveç çatlağı!
İmamoğlu'ndan "anket" hamlesi İmamoğlu'ndan "anket" hamlesi
İmamoğlu CHP'de başka biri aday olursa destekleyecek mi? İmamoğlu CHP'de başka biri aday olursa destekleyecek mi?
AK Parti'li İnan'dan Tunç Soyer'in açıklamasına tepki AK Parti'li İnan'dan Tunç Soyer'in açıklamasına tepki
Altılı Masa'nın yerel seçim çıkmazı! Altılı Masa'nın yerel seçim çıkmazı!
Zam görüşmesi reddedildi! Zam görüşmesi reddedildi!
Mustafa Sarıgül saldırı anını anlattı! Mustafa Sarıgül saldırı anını anlattı!
Çok Okunanlar
1 Çöp diye atıyoruz… Oysa 1 tutamı bile basuru bitirmeye yetiyormuş
2 Sivrisineklerden korunmanın doğal yöntemleri
3 Uyku getiren en iyi müzikler!
4 Doğru koşu nasıl olmalı?
5 Muhteşem keşif: Anne sütüyle aynı özellikte!