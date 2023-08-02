İşte İmamoğlu'nun dört yıllık karnesi! Tevfik Göksu madde madde açıkladı

Yerel seçimler öncesi belediyelerdeki son durum mercek altında. İstanbul'da gözler CHP yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nde.

İmamoğlu yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi 4 yıl boyunca tartışma konusu oldu. Belediyenin 4 yıllık karnesine İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu dikkat çekti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda “İstanbul’un Kaybolan Yılları” başlığıyla basın toplantısı düzenledi.

Göksu, “İBB son 4 yılda nasıl yönetildi, verilen sözler tutuldu mu?”, “ İstanbul 4 yılda neler kaybetti, ne kadar geriye gitti?”, gibi soruların cevaplarını belgeleriyle kamuoyuyla paylaştı.

Göksu, İmamoğlu'nun önceki dönemde tamamlanan projeleri de halka kendi yapmış gibi gösterdiğini söyledi. Tepkiliydi.

Günün en önemli başlıklarından biri de İBB’nin depreme ayırdığı bütçe oldu. Deprem bütçesinin çok düşük olmasının yanı sıra İBB’ye ait başlanmış herhangi bir kentsel dönüşüm projesi bulunmamamsı da dikkat çekti

Göksu İstanbul’un kanayan yarası toplu ulaşım sıkıntısına da değindi.