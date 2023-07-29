Cumhur İttifakı'nda İsveç çatlağı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Erbakan, ekonomik krizin faturasının vatandaşın sırtına yüklenmesinin doğru olmadığını söyledi. İsveç'in NATO üyeliği konusunda da Erbakan, "İsveç’in NATO’ya girişine onay verilmemelidir" dedi.

Seda Akyüz Seda Akyüz
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Enflasyonun artışı, üst üste gelen zamlar vatandaşı kambur etti.

Hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarına Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi'nden de itiraz geldi. Genel Başkan Fatih Erbakan, krizin faturasının vatandaşa kesilmemesi gerektiğini söyledi:

- Bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlar gibi dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlarla karşılanmaya çalışılması yüksek enflasyonu tetiklemekte ve vatandaşlarımızın alım gücünü iyice zayıflatmaktadır.


Dar gelirli vatandaşın hanesi maalesef çok büyük sıkıntılara girmiştir. Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir.

İl Başkanları toplantısı öncesi konuşan Erbakan'ın gündeminde İsveç'in NATO üyeliği de vardı. Erbakan, Ak Parti Hükümeti'ne çağrı yaptı:

- Batı ile ilişkilerde yeni “hüsran” sayfalarının açılmasına sebebiyet vermemek adına İsveç’in NATO’ya girişine onay verilmemesidir.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# fatih erbakan # cumhur ittifakı

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