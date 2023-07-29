Cumhur İttifakı'nda İsveç çatlağı!

Enflasyonun artışı, üst üste gelen zamlar vatandaşı kambur etti.



Hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarına Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi'nden de itiraz geldi. Genel Başkan Fatih Erbakan, krizin faturasının vatandaşa kesilmemesi gerektiğini söyledi:

- Bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlar gibi dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlarla karşılanmaya çalışılması yüksek enflasyonu tetiklemekte ve vatandaşlarımızın alım gücünü iyice zayıflatmaktadır.



Dar gelirli vatandaşın hanesi maalesef çok büyük sıkıntılara girmiştir. Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir.



İl Başkanları toplantısı öncesi konuşan Erbakan'ın gündeminde İsveç'in NATO üyeliği de vardı. Erbakan, Ak Parti Hükümeti'ne çağrı yaptı: