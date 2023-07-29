İmamoğlu'ndan "anket" hamlesi! Yeni parti mi kuruyor?

Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgasında karşı karşıya gelen Ekrem İmamoğlu anket hamlesiyle elini güçlendirme gayretinde. Yaptırdığı "CHP'de değişim" anketini masaya koyan İmamoğlu'nun bu hamlesini Kılıçdaroğlu cephesi "felaket" olarak yorumluyor.

Son Güncelleme:

Seçimin ağır faturası CHP'de büyük krizlere neden oldu. Özellikle parti içinde başlayan koltuk kavgası CHP'yi adeta ikiye bölüyor.

Koltuk kavgasında karşı karşıya gelen iki isim CHP Genel Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesinde yeni gelişmeler yaşandı.

4 Temmuz'da "Değişim Hareketi" başlatan Ekrem İmamoğlu bir anket çalışması başlatmıştı. Anketin sonuçlarını açıklayan İmamoğlu toplumun CHP liderliğindeki değişim isteğine vurgu yaptı.

- Bu çağrımıza destek olan ve katkı sunan herkese çok teşekkür ederim. Gelen öneriler ve yorumlar şu konularda belirginleşti: Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.

Öte yandan bir televizyon programına katılan gazeteci Barış Yarkadaş İmamoğlu'nun yeni bir parti kurma arayışında olduğunu ileri sürdü.

İmamoğlu'nun atmayı düşündüğü bu adımı ise Yarkadaş felaket olarak yorumladı.

Yarkadaş, İmamoğlu'nun çalışmalar için ofis açtığını da iddia etti.

Yalnızca yeni parti kurma değil, adaylık tartışması da gündemde... Gazeteci Gürkan Hacır da Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı için adaylık koyabileceğini öne sürmüştü.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kemal kılıçdaroğlu # ekrem imamoğlu # barış yarkadaş # chp

Benzer Videolar

İmamoğlu CHP'de başka biri aday olursa destekleyecek mi? İmamoğlu CHP'de başka biri aday olursa destekleyecek mi?
AK Parti'li İnan'dan Tunç Soyer'in açıklamasına tepki AK Parti'li İnan'dan Tunç Soyer'in açıklamasına tepki
Altılı Masa'nın yerel seçim çıkmazı! Altılı Masa'nın yerel seçim çıkmazı!
Zam görüşmesi reddedildi! Zam görüşmesi reddedildi!
Mustafa Sarıgül saldırı anını anlattı! Mustafa Sarıgül saldırı anını anlattı!
CHP'de parti içi liderlik kaosu! CHP'de parti içi liderlik kaosu!
Erdoğan'dan IDEF'23 katılımcılarına video mesaj Erdoğan'dan IDEF'23 katılımcılarına video mesaj
İyi Parti ve CHP arasında gerilim! İyi Parti ve CHP arasında gerilim!
CHP'li Sarıgül'den dikkat çeken açıklama CHP'li Sarıgül'den dikkat çeken açıklama
"Artık Cumhur İttifakı'nda değiliz" "Artık Cumhur İttifakı'nda değiliz"
CHP'de büyük kaos: İmamoğlu rest çekti CHP'de büyük kaos: İmamoğlu rest çekti
Metin Külünk’ten YÖK’e FETÖ çağrısı: "Üniversiteler temizlensin" Metin Külünk’ten YÖK’e FETÖ çağrısı: "Üniversiteler temizlensin"
Çok Okunanlar
1 29 Temmuz Resmi Gazete kararları
2 Türkiye tarihinin en büyük sivil havacılık kazaları
3 İzmir'de yangın can aldı!
4 Samsun'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
5 Icardi İstanbul'a indi!