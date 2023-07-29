İmamoğlu'ndan "anket" hamlesi! Yeni parti mi kuruyor?

Seçimin ağır faturası CHP'de büyük krizlere neden oldu. Özellikle parti içinde başlayan koltuk kavgası CHP'yi adeta ikiye bölüyor.

Koltuk kavgasında karşı karşıya gelen iki isim CHP Genel Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesinde yeni gelişmeler yaşandı.

4 Temmuz'da "Değişim Hareketi" başlatan Ekrem İmamoğlu bir anket çalışması başlatmıştı. Anketin sonuçlarını açıklayan İmamoğlu toplumun CHP liderliğindeki değişim isteğine vurgu yaptı.

- Bu çağrımıza destek olan ve katkı sunan herkese çok teşekkür ederim. Gelen öneriler ve yorumlar şu konularda belirginleşti: Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.

Öte yandan bir televizyon programına katılan gazeteci Barış Yarkadaş İmamoğlu'nun yeni bir parti kurma arayışında olduğunu ileri sürdü.

İmamoğlu'nun atmayı düşündüğü bu adımı ise Yarkadaş felaket olarak yorumladı.

Yarkadaş, İmamoğlu'nun çalışmalar için ofis açtığını da iddia etti.

Yalnızca yeni parti kurma değil, adaylık tartışması da gündemde... Gazeteci Gürkan Hacır da Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı için adaylık koyabileceğini öne sürmüştü.