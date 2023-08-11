Devlet Bahçeli'den İyi Parti'ye bir çağrı daha! "Çağırdık dönmediniz yuvaya"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere yönelik İyi Parti’ye sürpriz bir çağrı yaptı. Bahçeli bu kez, “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” dedi. İyi Parti çevresinde ise şu anda bu çağrı tartışılıyor.

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Cumhurbaşkanı ve genel seçimler bitti gözler yerel seçimlere çevrildi.

İttifakların durumu ise tartışılıyor.

Daha önce İyi Parti'ye "yuvaya dönün" çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni bir çağrı daha geldi.

Bahçeli, yerel seçimlere 7 ay kala 2019 yılında İyi Partililere “geri dönün” çağrısında bulunduğunu ancak karşılık bulmadığını anımsattı. Bahçeli bu kez, “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” dedi.

Bahçeli'nin bu çağrısı hem MHP hem de İyi Parti içinde tartışılmaya başladı. Milliyetçilik yaptıklarını iddia eden İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, "Devlet Bey üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin" açıklamasını yaptı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'dan da bir açıklama geldi. Vural, "İttifaklara ne mecburuz ne de mahkumuz. Böyle bir mecburiyeti reddediyoruz" çıkışında bulundu.

Bir açıklama da İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan geldi. Türkkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamayı hatırlatt ve "Herkes 26 Ağustos'u beklesin" dedi.

26 Ağustos'ta partisinin yol haritasını kamuoyuna duyuracağı söylenen Akşener'in Bahçeli'den gelen bu çağrıya da toplantıda yanıt vermesi bekleniyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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