Altılı masa ittifak yapacak mı? İyi Parti Sözcüsü'nden açıklama geldi

Altılı masa yerel seçimde de ittifaktan yana olacak mı? Merak edilen konuyla ilgili İyi Parti'den yeni bir açıklama daha geldi. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçime kendi adaylarıyla girmek istediklerini söyledi.

Millet İttifakı'nın seçim taktiği tartışılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerden yenilgi ile çıkan ittifakın yerel seçim için yol haritası da henüz belli değil.

Konuya ilişkin İyi Parti'den yeni bir açıklama geldi. İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, yerel seçim için iş birliğinin gündemde olmadığını belirtti.

81 ilde ve ilçelerde kendi adaylarını çıkarma arzusunda olduklarını belirten İyi Parti Sözcüsü, “Seçim iş birliği hususunda ne bir çalışmamız ne de böyle bir gündemimiz bulunmaktadır” dedi.

Zorlu açıklamalarına, "Bu aşamada İyi Parti şunun ile ya da bununla ittifak yapacak şeklinde yorumlar partimizin dışında olup bizi kesinlikle bağlamamaktadır" sözlerini de ekledi.

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