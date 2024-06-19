Vatan Partililer bayramlaştı! "Kurmak istediğimiz dünya erdemlerimiz üzerinde yükseliyor"

Vatan Partililer, bayramlaşma programında bir araya geldi. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, partililerin ve ailelerin bayramını kutladı. Vatan Partisi'nin verdiği mücadelenin altını çizen Perinçek, "kurmak istediğimiz dünya binlerce yıllık erdemlerimiz üzerine oturuyor" dedi.

Editör: Haber Merkezi
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Vatan Partisi, Kurban Bayramı için bayramlaşma programı düzenledi.

"Bizim bayramlarımız Asya'dan binlerce yıllık tarihimizden miras kalan erdemleri hatırlatıyor. O erdemleri ayağa kaldırıyor. Vatan Partisi de o erdemlerin partisi."

İnternet üzerinden çevrimiçi yapılan bayramlaşma programına dünyanın dört bir yanındaki Vatan Partisi üyeleri katıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bayramların erdemleri hatırlattığını belirtti. "Vatan Partisi'nin kurmak istediği dünya o erdemler üzerine oturuyor" dedi.

"Vatan partisinin kurmak istediği dünya o erdemler üzerine oturuyor. Fedakarlık, vatanseverlik, cesaret, vericilik, paylaşma. Bu değerler üzerine."

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da bir konuşma yaptı. Bursalı, Vatan Partisi'nin tarihin içinden geldiğini belirtti.

"Binlerce yıllık büyük bir tarihin içinden geliyor Vatan Partisi. En zor koşullara dayanarak yaşayabiliyor Vatan partisi ve yaşamış."

Programda Vatan Partisi üye ve yöneticileri söz aldı. Hepsi teker teker yoldaşlarının bayramını kutladı.

Vatan Partisi'nde bayramlaşma trafiği! 9 siyasi parti genel merkezde ağırlandıVatan Partisi'nde bayramlaşma trafiği! 9 siyasi parti genel merkezde ağırlandıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # Doğu Perinçek

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