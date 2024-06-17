Vatan Partisi'nde bayramlaşma trafiği! 9 siyasi parti genel merkezde ağırlandı

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde AK Parti, CHP, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin de aralarında olduğu 9 siyasi parti Vatan Partisi’ni ziyaret etti.

Vatan Partisi’nin karşılama heyetine Genel Sekreteri Özgür Bursalı başkanlık yaptı. AK Parti heyetine Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, CHP heyetine ise Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz öncülük etti.

Bayramlaşmalarda ABD ve İsrail merkezli tehditler ve onunla mücadele öne çıktı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, "Filistin'den Karadeniz'e Asya'nın bir ucundan Latin Amerika'sına kadar bütün insanlık Amerikan İsrail merkezli tehditlere karşı savaşıyoruz, onunda ön cephesinde Gazze'deki kahraman kardeşlerimiz var, ama tabi tehdit Türkiye için de büyük, Amerika Doğu Akdeniz'de bir savaşa şimdi hazırlanıyor... İçeride müthiş bir dar boğazla Türkiye karşı karşıya, bu ortamda Türkiye bir sistem değişikliğine doğru hazırlanıyor." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "Dünyanın dört bir yanında çok ciddi anlamda sorunlu bölgeler mevcut bu sorunlu bölgelerde de sorunları giderecek diplomatik kabiliyete sahip olmak ha keza bizim zaten savunma sanayi noktasında çok ciddi adımlar atıla geldi bu adımların takipçisi olmak fevkalade önem gerekiyor..." dedi.

Bir diğer gündem ise Avrupa Parlamento seçimlerinde ortaya çıkan tablo oldu. Özgür Bursalı, "Orada bir Atlantik denetimine karşı isyan var, milliyetçiliğin yükselmesi boşuna değil, ona ırkçı, faşist yapıştırmamak ve oradaki özgürlük durumunu anlamak gerekir çünkü aynı zamanda Filistin ile beraber aynı zamanda Nato'ya karşı çıkıyorlar hatta aynı zamanda AB'ye karşı çıkıyorlar." dedi.

Son ekonomik tablonun ele alındığı bayramlaşma merasiminde 19 KİT’in özelleştirilmesi de masaya yatırıldı. Vatan Partisi’nin özelleştirmeye karşı mücadele içinde olduğu vurgulandı. Özgür Bursalı, "Türkiye'nin kamu kuruluşlarına sahip çıkması milli ekonomisine sahip çıkması ve bu kurumlarına sarılmasının hayati önemini görüyoruz." dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Mehmet Şimşek aynı zamanda bir özelleştirme prensi diyebiliriz, yurt dışında yaptığı ziyaretlerde, görüşmelerde yabancı sermayedarlarını Türkiye'ye çekmek için yabancı sermayeyi doğrudan Türkiye'ye getirmek için hangi sözleri verdiğini aslında bugün kurumlara gönderdiği kanun teklifi taslağıyla görmüş oluyoruz." dedi.