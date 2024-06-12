Çin Komünist Partisi'nden Vatan Partisi'ne ziyaret!

Çin Komünist Partisi Heyeti, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret etti. Ziyarette Çin Komünist Partisi ve Vatan Partisi arasındaki dostluğa vurgu yapıldı. Doğu Perinçek, "Tayvan, Çin toprağıdır ve Çin'in gerektiğinde silah da kullanarak vatanını bütünleştirme hakkı meşrudur." dedi.

Editör: Haber Merkezi
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Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Yu Wei başkanlığındaki heyet, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

Heyeti Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek başkanlığındaki heyet karşıladı. Çin Komünist Partisi ve Vatan Partisi arasındaki dostluğa vurgu yapan Doğu Perinçek, yeni bir dünyanın kurulduğuna dikkat çekti.

Doğu Perinçek, "Yeni bir dünya kuruluyor. Atlantik dağı artık arkada kaldı ve Asya'dan yeni bir uygarlık yükseliyor. Türkiye ve Çin, Rusya'yla, İran'la, Hindistan'la birlikte Asya'dan yükselen yeni uygarlığın öncü ülkeleri... Türkiye'nin güvenliği Çin'den başlar, Çin'in güvenliği de Türkiye'den." dedi.

Doğu Perinçek, Türkiye ve Çin arasında iş birliğinin güçlenmesine yönelik mesajlar verdi. Perinçek, "Türkiye'nin Çin'le birlikte bir üretim üssü haline getirilmesi iki ülkenin de yararınadır. 21. yüzyıl iki ülke arasında iş birliğinin, dayanışmanın, arkadaşlığının yeni bir uygarlık yaratmanın yüzyılı olacaktır." dedi.

Çin Komünist Partisi heyeti de ikili güçlenmesi konusunda ziyaretin önemine işaret etti. Yu Wei, "Bu kez ziyaretimizi ikili ilişkilerimizi ve iş birliğimizi geliştirmeyi, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmayı ve bir anlayış geliştirmeyi ümit ediyoruz." dedi.

Doğu Perinçek, Tayvan üzerinden Çin'in toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Perinçek, "Tayvan, Çin toprağıdır ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin gerektiğinde silah da kullanarak vatanını etkinleştirme hakkı meşrudur. Amerkan emperyalizminin Çin'i ve Türkiye'yi tehdit etmesi karşısında kader birliğimiz vardır." dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Çin Komünist Partisi # vatan partisi # Doğu Perinçek

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