CKD, LGBT yasasını talep etti! İstanbul ve İzmir'de açıklamalar yapıldı

Aileler LGBT dayatmasına karşı ayakta. Cumhuriyet Kadınları Derneği İstanbul’da ve İzmir'de açıklama yaptı. LGBT propagandasını ve örgütlenmesini yasaklayan yasa çıkarılması istendi. Yüzlerce imza toplandı.

Editör: Haber Merkezi

Sloganlar LGBT dayatmasına karşı yükseldi. Aileyi hedef alan propagandaya geçit verilmeyeceği vurgulandı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği İstanbul’da ve İzmir'de basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği İstanbul Avcılar Şube Başkanı Vildan Kanbur, LGBT propagandasını ve örgütlenmesini yasaklayan yasa çıkarılması gerektiğini ifade etti.

- En baştan ve altını kalın kalın çizerek söyleyelim, LGBT hareketi, küresel sömürü sisteminin aileyi, milleti ve milli devletleri ortadan kaldırmak amacıyla yarattığı ve kullandığı ideolojik bir araçtır.
- Biz toplumsal direnişimizi göstereceğiz ama somut görev devlete düşmektedir. İnsanı ve toplumu korumak, devletimizin görevidir. Çocuklarımızı, aile kurumumuzu, milli devletimizi korumak için LGBT propagandasını ve örgütlenmesini yasaklayan yasalar çıkarılması zorunluluktur.

Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Konak Şube Başkanı Özlem Göktoğan da "propagandanın önüne geçilmeli" dedi.

- LGBT'nin öncelikli hedefi çocuk ve gençlerimizdir. LGBT'nin geleceğe dönük bir dayatma olduğunu iyi kavramalıyız. Ülkemizde son birkaç yıldır valiliklerce yasaklanmakla birlikte, izinsiz yürüyüşler yapılmasının önüne geçilmelidir.

Açıklamalar sonrası yasa çıkarılması için yüzlerce imza toplandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# lgbt # Cumhuriyet Kadınları Derneği # istanbul # izmir

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