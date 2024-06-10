Vatan Partisi neferlerinden Metin Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını Türkiye’nin bağımsızlığına ve birliğine adadı. Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle aramızdan ayrıldı. Metin Gürel, son yolculuğuna uğurlandı.

Metin Gürel, Aydınlık ve Ulusal Kanal’ın mali müşaviri, Vatan Partisi’nin neferlerindendi. Gençlik yıllarından bu yana partili olan Gürel, evli ve iki çocuk babasıydı.

Türkiye Mali Müşavirler Birliği’nin de kuruluşuna büyük emek verdi. Gürel'in naaşı, Düzce’nin Orhan Gazi Mahallesi’ndeki Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Yoldaşları Metin Gürel’in ardından duygularını paylaştı.