CKD'den, LGBT'ye karşı yasa çağrısı

Cumhuriyet Kadınları Derneği küresel çürüme projesi LGBT eylemlerine karşı yasa çıkarma çağrısı yaptı. Dernek Başkanı Profesör Doktor Tülin Oygür, ailenin ve milli devletin korunabilmesi için somut görevin devlete düştüğünü vurguladı.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Cumhuriyet Kadınları, LGBT’ye karşı yasa çağrısı yaptı. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Tülin Oygür, LGBT derneklerinin ABD ve Avrupa Birliği merkezlerinden fonlandığına dikkat çekti.

- Örgütlü toplumun yapı taşı ailedir. Aile kurumunun ortadan kalkması devletin yıkılmasıyla sonuçlanacaktır. Biz toplumsal direnişimizi göstereceğiz ama somut görev devlete düşmektedir. İnsanı ve toplumu korumak, devletimizin görevidir. Çocuklarımızı, aile kurumumuzu, milli devletimizi korumak için LGBT propagandasını ve örgütlenmesini yasaklayan yasalar çıkarılması zorunluluktur.
- Türkiye’deki ABD ve diğer Batı devletlerinin büyükelçilikleri LGBT derneklerine milyonlarca dolarlık yardım yapmaktadır. Siyonist İsrail’in Filistin halkına soykırım uygulamasını destekleyen küresel patronların sözde eşcinsel hakları için bu paraları hibe ettiklerine inanmak mümkün müdür?

Tülin Oygür, emperyalizmin maşası haline gelen LGBT örgütlerinin, “eşcinsel hakları” ismiyle faaliyet göstermesine tepki gösterdi.

- LGBT hakları kandırmaca. İnsan hakkı vardır. Anayasaya göre herkes bu haktan faydalanır. Hiç kimse eşcinsel diye alıkoyunamaz. Eşcinsel olduğu için biri bir şey yapıyorsa zaten suç işliyordur.
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# Cumhuriyet Kadınları Derneği # lgbt # yasa

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