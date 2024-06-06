Türk Ortodoks Patrikhanesi, Bakan Yusuf Tekin'e suç duyurusunda bulunacak

Haber: Barış Dikmen - Kamera: Alikan Uçar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması istediği sözlerine yargı yolu göründü. Türk Ortodoks Patrikhanesi, Bakan Tekin hakkında suç duryurusu yapmaya hazırlanıyor.

Ulusal Kanal'a konuşan Türk Ortodoks Patrikhanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Avukat Sevgi Erenerol, bakanların kişisel görüşleriyle devlet yönetemeyeceğinin altını çizdi, Bakan Yusuf Tekin'in suç işlediğini söyledi.

- Bir kere, Bakan, kendi kişisel görüşüyle devlet yönetemez. Bu devletin stratejisine aykırı bir söylemdir ve aslında da suç işlemektedir. Çünkü devlet kendi stratejisini var olma nedenlerini ön plana alarak bir çizgi çizer ve ona göre ülkeyi yönetir.

1948'den bu yana Ekümeniklik iddiasıyla hareket eden Fener Rum Kilisesinin kontrolünde olan Ruhban Okulu, hiçbir bakanlığa bağlı olmadan "Kilise Kurallarına" göre hareket etmek istiyor.

1971 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından yüksekokul bölümü yasaklanan okul, lise olarak eğitim vermeye başlamıştı.

Lozan'da sınırları kısıtlanan ve İstanbul’daki Rum Ortodoksların dini vecibelerini yerine getirmesi için izin verilen Fener Rum Kilisesi, ABD'nin ve Avrupa Birliğinin siyasetleri doğrultusunda ortodokslar üstünde bir egemenlik kurmak istiyor.