İstanbul'da gündem binaların durumu!

İstanbul Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı 4 katlı binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, bina sahibi H.M.G'nin tutuklanmasına, eski iş yeri sahibi Ö.K'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Durduğu yerde çöken bina, kentteki yapı stokunun durumunu bir kez daha gündeme getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kendiliğinden çökme riski taşıyan bin 556 bin olduğunu tespit etti.

İstanbul'da bulunan 1,2 milyon yapıdan 800 bini ise 2000 yılı öncesinde inşa edildi. Bunların 200 bini olası bir Marmara depreminde kullanılamaz halde gelecek.

Uzmanlar ise olası Marmara depreminin kapıda olduğunu belirtiyor.