Türk-Çin ortak kültürü sahnelendi! Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden gelen sanat topluluklarından özel gösteri

İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden gelen sanat toplulukları ile "Çin Halk Müziği ve Dans Gösterisi" etkinliği yapıldı.

Gösterinin öncesinde konuşan Çin İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong'un Çin - Türkiye kültürel bağlarına vurgu yapıldı. Sanat topluluğunun Covid-19 salgını sonrası İstanbul'a gelen ilk büyük ölçekli topluluk olduğunu belirtildi.

Çin İstanbul Başkonsolosluğu'nun iki ülkenin yerel düzeydeki iletişim kanallarını artırmaya, somut iş birliğine ve kültürel etkileşime destek sağlamaya devam edeceğini belirten Başkonsolos, Türk halkının Kurban Bayramı’nı da kutladı.

Konuşmasında Çin'deki 56 etnik gruptan bahseden Wei, “Bir ağaç yaprağı, tüm ormanı gösterir. Sincian'ın gelişimi güzel bir örnek teşkil etmektedir” dedi.

Sincian bölgesindeki ekonomik ve sosyal gelişimi de anlatan Wei, bölgenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının 2 trilyon Çin Yuanı’na ulaştığını ve halkın huzur içinde yaşadığını söyledi.

Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel'in de katıldığı etkinlikte dans ve müzik gösterileri izleyicileri tarafından büyük beğeni topladı.