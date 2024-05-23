Emniyet teşkilatında yaşanan intiharlar neden arttı?

Emniyet teşkilatındaki intiharlar kamuoyunun gündeminde... Bu intiharların sebepleri ise tartışma yaratıyor.

Ankara'nın siyaset koridorlarında intiharların nedeninin baskı olduğu konuşuluyor. Ancak uzmanlar intiharların perde arkasında yatan nedenlerin çok boyutlu olduğu vurguluyor. Ekonomik zorlukların iş yükü ile birleştiğine dikkat çekiliyor.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, konuyla ilgili, "Bu bunalım yalnızca Emniyet'te değil, toplumun her alanında var. Herkes mobing diyor ama ben bununla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çok yoğun, yorucu bir iş. Ekonomik sorunlar, ailevi sorunlarla birleşince böyle durumlar ne yazık ki yaşanabiliyor." dedi.

SİSTEM KOLAYCILIĞA MI TEŞVİK EDİYOR?

Uzmanlar eğitim sisteminin öğrenciyi zorluklara dayanıklı bir şekilde yetiştiremediğini ifade ediyor. Abdurrahman Yılmaz, "Eğitim sistemi facia. Bu bütün toplumu etkiler. Kolay para kazanma düşüncesi sorunlara yol açıyor. İş bulamayan üniversite mezunları en azından memur olurum düşüncesiyle polisliğe geçmeye çalışıyor. İşi özümseyemeyen kendini polis olarak göremeyen çok kişi var teşkilatta." dedi.

"İŞE ALIMLARDA TİTİZ DAVRANILMALI"

Abdurrahman Yılmaz, çözüm önlemleri tek tek sıraladı. Yılmaz, "İşe alımlarda psikolojik yeterliliğe çok önem verilmeli, çünkü bu çok yoğun ve ağır bir iş. Bu konuya yönelik akademik çalışmalar yapılmalı. Uzmanlar, akademisyenler, teşkilattan yetkililer bir araya gelmeli, bir çalıştay yapmalı..." dedi.