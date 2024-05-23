İran'da düşen helikopteri kimin bulduğu tartışması! Milli Savunma Bakanlığı son noktayı koydu

İran’da yaşanan ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın şehit olmasına neden olan kazanın yankıları sürüyor. Helikopter enkazını Ankara’nın mı Tahran’ın mı bulduğuna ilişkin süren tartışmalara ilişkin de Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından açıklama geldi.

Bakanlık kaynakları, "Tartışmaları gereksiz buluyoruz" dedi. Türkiye’nin İran’ın yardım talebine anında karşılık verildiğine dikkat çeken kaynaklar, “Türkiye kötü gününde İran’ın yardımına koşmuş, iyi komşuluk ve dostluğun gereğini yerine getirmiştir” ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE İNSAN KAÇAKÇILIĞI İDDİALARI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’de görev yapan bir Tugay Komutanının makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberleri de doğruladı. Suriye’de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin yapıldığının tespit edildiğini belirtildi.

Olay hakkında adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü ifade eden balanlık kaynakları, “Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir” açıklamasını yaptı.

Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının da görev yerinin değiştirildiği de ifade edildi.