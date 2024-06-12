Doğu Perinçek, Erdoğan'ın görüşmelerini değerlendirdi: "Atlantik denetimindeki güçlerle milli hükümet olmaz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, önce ABD’nin Türkiye’ye yönelik tehditlerine dikkat çekti, ardından da bu tehditlerin gölgesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

- Erdoğan'ın Türkiye’nin önündeki süreci göğüsleyecek bir hükümet planı yok. HÜDAPAR ile Yeniden Refah'la yaptı onlar düşman tarafa geçti. Milli güçleri de kazanan bir plan yapmadı sayın Erdoğan, yapamadı. Hala da yapmadığı gözüküyor. Sayın Akşener’den medet umması, Özgür Özel ile görüşmeler... Hala bu dönemden çıkmak için aradığı güçlere bakıyoruz, o güçler hala Atlantik sisteminin denetiminde.

- Türkiye’nin kamp değiştirmesine ABD’nin tahammülü yoktur. Tahammülü olmadığını nereden anlıyoruz? Yunanistan kıyılarına getirdiği yığınaktan anlıyoruz. Girit’in kuzeyine Kıbrıs'a kurduğu üsten Filistin’deki saldırıdan anlıyoruz. Esad’ı devirme teşebbüsünden anlıyoruz.

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşmesini de yorumladı. Görüşmenin risklerine işaret etti.