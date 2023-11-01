Dilan Polat ve Engin Polat Gözaltına Alındı! İşte O Anlar!

Adları yolsuzlukla anılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftçi gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı.

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonlarla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. "Tasfiye halindeki 3 şirketten Polat ailesine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğu, paranın Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı" iddia edildi. Yapılan operasyonda Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.


Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, MASAK ön inceleme raporunda, "tasfiye halinde 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğu, bu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı" tespit edildi.
Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde yapılan ve İstanbul merkezli toplam 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Ahmet Gün’ün de olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Arama ve yakalama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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