Gözler Marmara depremine çevrildi! 24 ilde 110 ilçe diri fay hatlarının üzerinde

6 Şubat'ta 11 ili etkileyen ve binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan depremlerin ardından gözler tehdit altındaki Marmara'da...

24 ilde tam 110 ilçe diri fay hatlarının üzerinde oturuyor. Vatandaşın en çok merak ettiği konu ise beklenen deprem ne zaman ve nerede olacak?

Ulusal Kanal’a konuşan konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede hangi fay hatlarının aktif olduğunu anlattı.

Yalova’da geçtiğimiz gece yaşanan 3.3’lük depremin Marmara depremini tetikleyip tetiklemeyeceği de en çok merak edilenler arasında.

1939’dan 1999’a kadar Kuzey Fay hattında 7 büyük kırılma yaşandı ancak enerjisini boşaltmayan 2 önemli bölge var.

Tüysüz’e göre Bingöl hattında beklenen 7.2-7.3’lük bir depremken Marmara denizi 7.2 ile 7.6 arasında mekik dokuyor.

Tüysüz, “Depremin yerini ve tam zamanını bilmek mümkün mü?” sorularına da yanıt verdi.

Deprem kadar tehdit unsuru olan bir diğer konu ise depremin yarattığı tsunami. Verilere göre 1509-1766-1820’li yıllarda bölgede yıkım yaratan depremler tsunamiyi de beraberinde getirmiş.