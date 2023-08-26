Mısır Fiyatı Beklentileri Karşılamadı: "Çiftçi Kan Ağlıyor!"

Tarım girdileriyle baş edemeyen üreticiler açıklanan mısır fiyatıyla büyük darbe aldı. Ürün maliyeti 8 lira bandındayken mısır fiyatı 6 lira olarak açıklandı.

Borcu olan çiftçi yine yalnız bırakıldı. İlacın gübrenin enerji fiyatlarının çok yükseldiği son yıllarda üretici kar değil zarar ediyor. Kimi üretimden elini çekiyor.

Çiftçi mısır fiyatının yeniden gözden geçirilmesini istiyor.

Hatay Kırıkhan'da üretim yapan çiftçiler dert yakındı, devletin desteğini talep etti.

Üreticiler Amik Ovası'ndan uyardı.

Hataylı çiftçi Şubat ayında büyük deprem yaşadı. Üretim yaptığı araçları enkaz altında kaldı. Üreticiler gerekli yardımın yapılmadığını söylüyor.