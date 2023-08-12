Ege Üniversitesi sağlık çalışanları hâlâ ödeme alamadı! Devreye Rektörlük girdi

Neredeyse 1 hafta olacak, Ege Üniversitesi Hastanesindeki sağlık çalışanları geriye dönük ücretlerini hala hastane yönetiminden alamadı. Üniversite yönetimi işi ele aldı, başhekimlik müzakere görüşmelerinde geri plana bırakıldı.

Ulusal Kanal son durumu Türkiye Sağlık İş Sendikası İzmir Şube yöneticileriyle konuştu. Üniversite rektörlüğünün sendikaya verdiği bilgiye göre ödemeler pazartesi tek kalemde işçilerin hesabına yatırılacak denildi.

Hastane döner sermayesinin zor zamanlar geçirdiğini belirten Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan sendika yönetimine hastane kasasında 26 milyon lira olduğunu söyledi. Pazartesi Maliye Bakanlığından gelecek ek ödenekle işçilere ödemeleri yapmak istediklerini beyan etti.

İşçiler daha önce verilen sözlerin tutulmadığını göz önünde bulundurarak Pazartesi günü de iş bırakma eylemine devam edecek… Eğer geriye dönük alacaklar hesaba geçerse emekçiler hastanede iş başı yapacak.