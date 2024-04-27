Metin Külünk'ten Fatih Altaylı'nın programında ekonomi açıklaması! "Türkiye'nin 400-500 milyar doları yurt dışından getirilmeli"

Daha önce sosyal medya hesabından Mehmet Şimşek'e hitap eden Külünk, açıklamalarına Fatih Altaylı'nın Youtube programında devam etti. Ekonomideki sert düşüşün yükünün dar gelirlinin sırtına yüklenmemesi gerektiğini aktaran Metin Külünk, "Bu yükü tamamen emeklinin, işçinin, sabit gelirlinin omuzlarına yükleyerek aşamayız. Bu yöntem doğru değildir. Emeklinin haklı taleplerine cevap vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN YURT DIŞINDA 400-500 MİLYAR DOLAR PARASI VAR"

Metin Külünk, Mehmet Şimşek'in bu şartlarda dar gelirlinin hayatını kolaylaştıracak adımlar atması gerektiğini belirten Külünk, "Türkiye'nin yurt dışında 400-500 milyar doları var bilgisi dolaşıyor. Bu para Türkiye'ye gelmeli" ifadelerini kullandı. Bütün yükü dar gelirliye yıkılmaması gerektiğini tekrar eden Külünk, "Dar gelirlinin 15 Temmuz'da ve diğer dönemeçlerde Cumhurbaşkanı'nın arkasında dimdik durduğunu" söyledi. Külünk, "20 yıldır Cumhurbaşkanımızı dimdik tutan kim? Sermaye çevreli değil, sokak" dedi.

"SERVET VERGİSİ KONULSUN"

Metin Külünk, ayrıca "servet vergisi" konulması gerektiğini belirtti. "Türkiye'nin ilk 100 bin, ilk 200 bin, 300 bin veya 1 milyon... Belli bir oranda geliri olan vatandaşlarımıza servet vergisi konulsun. 2024 yılı için 2025 yılı için" dedi.

Fatih Altaylı'nın "Türkiye'ye yabancı sermaye gelmiyor, yerli sermaye bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ne kadar gücü yetiyor? Hukuk sisteminde sıkıntılar olduğu için yerli sermaye de çekiniyor ve dediğini gibi yatırımını yurt dışında yapmaya başlıyor. Bunun üstüne bir de bu geldiği zaman iyiden iyiye sıkıntıya girmez mi?" itirazına Metin Külünk şöyle yanıt verdi:

"İkna anlatılırsa girmez. Bu tarafta emekli, işçi, dar gelirli fedakarlık yapıyor mu? Yapıyor. Bu sermaye çevreleri parayı nerede kazandı? AK Parti'nin 20 yıldır uyguladığı politikalarla sermaye kesiminin refah seviyesi, gelir seviyesi nereye çıktı? Rakamlar ortada."

Fatih Altaylı'nın "o da eleştiriliyor. AK Parti kendi zengin kitlesini yarattı ve artık onları kıramıyor" demesine Külünk, "Kırmak zorunda. Sermayenin rengi yok" ifadeleriyle karşılık verdi.