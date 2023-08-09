Tuzla'da kentsel dönüşüm hız kazandı

1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi sonrasında orta hasarlı olan, günümüzde ise yapı ömrünü tamamlayan Tuzla'daki Marmados Sitesi yıkıldı. Yıkım çalışmalarına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katıldı. Süreç hakkında bilgi veren Yazıcı, “güven veren belediyecilik” vurgusu yaptı.

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Tuzla’dav Yapı ömrünü tamamlayan Marmados Sitesi 8 Ağustos'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkıldı. Dev kentsel dönüşüm projesini Tuzla Belediyesi üstlendi.

Ulusal Kanal’a konuşan Dr. Şadi Yazıcı en önemli adımın vatandaqşı ikna etmek olduğunu anlatarak Güven veren belediyecilik anlayışına dikkat çekti.

Başkan Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni dönüşüm projelerine destek vermediği için eleştirdi.

Tuzla Belediyesi sadece kentsel dönüşüm alanında projeler üretmiyor. Başkan Yazıcı sosyal ve ekonomik projeler hakkında da bilgi verdi.

# tuzla # kentsel dönüşüm

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