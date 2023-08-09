Tuzla'da kentsel dönüşüm hız kazandı

Tuzla’dav Yapı ömrünü tamamlayan Marmados Sitesi 8 Ağustos'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkıldı. Dev kentsel dönüşüm projesini Tuzla Belediyesi üstlendi.



Ulusal Kanal’a konuşan Dr. Şadi Yazıcı en önemli adımın vatandaqşı ikna etmek olduğunu anlatarak Güven veren belediyecilik anlayışına dikkat çekti.



Başkan Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni dönüşüm projelerine destek vermediği için eleştirdi.



Tuzla Belediyesi sadece kentsel dönüşüm alanında projeler üretmiyor. Başkan Yazıcı sosyal ve ekonomik projeler hakkında da bilgi verdi.



