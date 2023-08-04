Bozanlı köylüler üretim mücadelesinde zafer kazandı! URAYSİM projesine karşı mahkeme kararını verdi

Eskişehir'de birinci sınıf tarım arazisine yapılmak istenen Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi projesinde mahkeme kesin kararı verdi. Üretime ket vuracak olan proje iptal edildi.

2010 yılında adımı atılan proje kapsamında verimli Alpu ovasının devlet tarafından istimlakı yapılarak raylı sistemler test alanı yapılması planlanıyordu. Ancak köylüler projenin kamu yararına olmadığından tepkiliydi.

Köylülerin verdiği mücadeleye en büyük destek Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten gelmişti. Vatan Partisi Alpu'da Üretim Devrimi Kurultayı'nda köylülerle bir araya gelmişti.

Genel Başkan Doğu Perinçek bölgedeki üretimin gelecek için önemine de dikkat çekmişti.

Anadolu Üniversitesi 77 sayfalık bilirkişi raporuna rağmen konuyu bir üst mahkemeye taşıdı ancak istediğini alamadı. Köylülerin üretim için verdiği mücadele nihai zaferle sonuçlandı.

Köylüler kazanılan zafer için Vatan Partisi'ne teşekkür ettiklerini dile getirdi.