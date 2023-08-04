İstanbul'da deprem riski! Bir buçuk milyon yapı risk altında

Marmara Bölgesi'nde beklenen deprem riski İstanbul'un yapı stokunu yeniden gündem getirdi. Depreme karşı dönüşüm şart.

Deprem riskine karşı son olarak Meclis olağanüstü toplantıya çağırıldı. İstanbul için özel yasa çıkartılması gündemde. Olası bir 7 büyüklüğündeki depremde yıkılabilecek 600 bin bina var.