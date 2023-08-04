İstanbul'da deprem riski! Bir buçuk milyon yapı risk altında

İstanbul'daki yapıların 4'te biri riskli. Marmara Bölgesi'nde olası büyük deprem konuşulurken kentte 1 buçuk milyon riskli bina olduğu tespit edildi. Bu yapıların acilen dönüştürülmesi şart. 7 büyüklüğündeki depremde bu yapıların 600 bini yıkılabilir.Bu da milyonlarca kişinin yaşamını tehdit ediyor.

Dilek Doğan Dilek Doğan
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Marmara Bölgesi'nde beklenen deprem riski İstanbul'un yapı stokunu yeniden gündem getirdi. Depreme karşı dönüşüm şart.

Deprem riskine karşı son olarak Meclis olağanüstü toplantıya çağırıldı. İstanbul için özel yasa çıkartılması gündemde. Olası bir 7 büyüklüğündeki depremde yıkılabilecek 600 bin bina var. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İstanbul # istanbul # deprem

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