Ankara'da yaşlı kadına köpek saldırısı! Sahipleri hiçbir şey olmamış gibi davrandı

Ankara'da yolda yürüyen yaşlı bir kadına köpek saldırdı. Sahiplerinin başı boş bıraktığı köpeğin yaşlı kadına saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. O anlarda köpeğin sahiplerinin yaşlı kadına yardım etmeden yollarına devam etmesi pes dedirtti!

Ankara'da yaşlı bir kadına köpek saldırdı. Olay başkentin Etimesgut ilçesindeki bir sitede meydana geldi.

Site içerisinde yürüyen E.Ş. isimli yaşlı kadına sahiplerinin önünde başıboş halde yürüyen bir köpek saldırdı.

Saldırının etkisiyle yere düşen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, tedavisinin ardından taburcu oldu

Yaşlı kadına köpeğin saldırdığı korku dolu anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. O anlarda köpek sahiplerinin yaşlı kadına yardım etmeyişi gözlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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