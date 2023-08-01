Çiftçi kâr değil zarar ediyor! İzmir Kınık'taki domates üreticileri dertli

Verimli arazilerde kaliteli ürünler yetiştiriliyor. Ama girdi maliyetleri üreticiyi üretimden uzaklaştırıyor. Çiftçi kar değil zarar üzerine zarar ediyor.

İzmir Kınık Bakır Çay Ovası'ndaki üreticiler de dertli.

Üreticinin bin bir zorlukla ürettiği domatesler tarlada para etmiyor.

Hükümete seslenen çitçinin isteği üretmek.

Çiftçi kazanamadığı gibi üstüne daha da borçlanıyor.