İzmir'de belediye çalışanları iş bıraktı! İşçi ve memurun geriye dönük alacakları ödenmiyor

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerle karşı karşıya. Metro grevinin ardından, İZELMAN ve İZENERJİ’de çalışan işçiler de 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı.

18 bin işçinin toplu iş sözleşmesinden kaynaklı kişi başı 20 bin ile 40 bin arasında değişen geriye dönük alacağı bulunuyor. Tunç Soyer ile emekçilerin örgütlü olduğu Genel-İş Sendikası yöneticileri arasında bir görüşme oldu. Soyer 5 bin lira ödeme yaptıklarını açıkladı. Bu ödeme işçi tarafından olumlu karşılanmadı.

Belediye yönetimiyle bir anlaşmaya varılamadığı için emekçiler 1 günlük iş bıraktı. Belediye binası önünde eylem yaptı.

CHP'li belediyede işler hiç iyiye gitmiyor. Kasadan emekçilere ödemeler yapılamıyor. 7 bine yakın memurun da sosyal denge sözleşmesinden kaynaklı geriye dönük 6 bin 500 lira ödemeleri yapılamadı.

Belediye'de çalışan memurlar da öğleden sonra iş bıraktı. Talepleri karşılanana dek eylemlerin süreceği belirtildi.