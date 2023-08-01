Vatan Partisi'nden metro işçisine destek!

İzmir Metro grevinde 2'inci güne girdi. Belediye, Demiryol-İş Sendikasını masaya davet etti. İşveren Temsilcisi Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası son teklifini sundu. Henüz bir anlaşma sağlanmadı. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz de CHP’li Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslendi.

Özgür Doğu Saymaz Özgür Doğu Saymaz
Son Güncelleme:

Metro grevinin ikinci gününde. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi işçiye son teklifini sundu. İşveren Temsilcisi Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasıyla, işçiyi temsil eden Demiyol İş Sendikası arasında henüz bir anlaşma sağlanamadı.

625 işçi geçim sıkıntısı yaşamayacak bir toplu iş sözleşmeye imza atmak istiyor. Emekçiler aynı iş kolunda faaliyet gösteren kamu işçisiyle aynı haklara sahip olmak istiyorlar.

Kamuda aynı iş kolunda çalışan bir işçi ikramiyeler dahil giydirilmiş 39 bin liraya yakın aylık alıyor. Demiryol-İş Sendikası Metro çalışanları için en yüksek 33 bin 500 lira teklifte bulundu. Tunç Soyer’in verdiği ücret ise 25 bin seviyesinde kaldı.

Her fırsatta eşit işe eşit ücret sloganı atan CHP’li Tunç Soyer bu iş sözleşmesinde de sınıfta kalmış oldu. Eşit işe eşit ücret sunmadı.

Öte yandan emekçilerin eylemine Vatan Partisinden destek geldi İl Başkanı Çağdaş Cengiz Krizin faturası emekçiye kesilemez dedi.

Cengiz "PKK sempatizanlarına bütçe ayıran Soyer emekçiye neden ayırmıyor" diye seslendi.

# vatan partisi # izmir # metro grev

Benzer Videolar

Çiftçi kâr değil zarar ediyor! Çiftçi kâr değil zarar ediyor!
Aydınlı genç Oxford'a birincilikle girdi! Aydınlı genç Oxford'a birincilikle girdi!
İstanbul'daki narkotik bilançosu açıklandı! İstanbul'daki narkotik bilançosu açıklandı!
İzmir'de belediye çalışanları iş bıraktı! İzmir'de belediye çalışanları iş bıraktı!
Aydın Gümüşyeniköylüler dert küpü! Aydın Gümüşyeniköylüler dert küpü!
İzmir'de metro işçisi grevde! İzmir'de metro işçisi grevde!
Esenyurt'ta Kerbela şehitleri anıldı Esenyurt'ta Kerbela şehitleri anıldı
Akbelen'de neler oluyor? Akbelen'de neler oluyor?
İzmir Belediyesi'nde ödeme krizi! İzmir Belediyesi'nde ödeme krizi!
Emek cephesinden vergi talebi! Emek cephesinden vergi talebi!
Müze ve ören yerleri girişlerine zam! Müze ve ören yerleri girişlerine zam!
Togg'un ahşaptan oyuncağı böyle üretildi Togg'un ahşaptan oyuncağı böyle üretildi
Çok Okunanlar
1 Kokusunu alan evinize koşacak!
2 Hatay'da bina çöktü!
3 Müge Anlı hayranları üzülecek. ATV yönetimi kesin karar verdi. Yeni sezon için kötü haber
4 Atatürk dizisini iptali RTÜK'ü harekete geçirdi
5 Dr. Sabit Akın Zaimoğlu kimdir? Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu kaç yaşında, nerelidir?