Vatan Partisi'nden metro işçisine destek!

Metro grevinin ikinci gününde. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi işçiye son teklifini sundu. İşveren Temsilcisi Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasıyla, işçiyi temsil eden Demiyol İş Sendikası arasında henüz bir anlaşma sağlanamadı.

625 işçi geçim sıkıntısı yaşamayacak bir toplu iş sözleşmeye imza atmak istiyor. Emekçiler aynı iş kolunda faaliyet gösteren kamu işçisiyle aynı haklara sahip olmak istiyorlar.

Kamuda aynı iş kolunda çalışan bir işçi ikramiyeler dahil giydirilmiş 39 bin liraya yakın aylık alıyor. Demiryol-İş Sendikası Metro çalışanları için en yüksek 33 bin 500 lira teklifte bulundu. Tunç Soyer’in verdiği ücret ise 25 bin seviyesinde kaldı.

Her fırsatta eşit işe eşit ücret sloganı atan CHP’li Tunç Soyer bu iş sözleşmesinde de sınıfta kalmış oldu. Eşit işe eşit ücret sunmadı.

Öte yandan emekçilerin eylemine Vatan Partisinden destek geldi İl Başkanı Çağdaş Cengiz Krizin faturası emekçiye kesilemez dedi.

Cengiz "PKK sempatizanlarına bütçe ayıran Soyer emekçiye neden ayırmıyor" diye seslendi.