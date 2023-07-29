Esenyurt'ta Kerbela şehitleri anıldı! Belediye Başkanı kardeşlik vurgusu yaptı
İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kerbela Şehitleri’ni anma programında konuştu. Bozkurt, "Bugünü unutmamalıyız, unutturmamalıyız.” dedi.
Hz. Hüseyin ve 72 kişi yakınının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle İstanbul Esenyurt’ta, ‘Aşura Kardeşlik’ programı düzenlendi.
Etkinlikte konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "bugünü unutmamamız gerekiyor" dedi.
Birlik beraberlik vurgusu da yaptı Bozkurt.
Programa, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ve çok sayıda kişi katıldı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi