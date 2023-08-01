Aydın Gümüşyeniköylüler dert küpü! Köylülerin isyanını Vatan Partisi dinledi

Büyükşehir yasası köylüyü mağdur etmeye devam ediyor.

Bu kez de Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı kırsal Gümüşyeniköy Mahallesi halkı, meralarının ellerinden alınarak Ortaklar Organize Sanayi Sitesine katılmamak için mücadele veriyor.

Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Avukat Zühre Genişel ve beraberindeki heyet, pazar günü Germencik’in Gümüşyeniköy Mahallesini ziyaret ederek köylülerin sorunlarını dinledi.

300 kişinin yaşadığı mahallenin SİT alanında olduğu için tarlalarını yeterince ekip biçemediklerini de vurgulayan mahalleliler, “Biz sanayiye karşı değiliz. Bu sitenin buraya getirilmesi için 30 yıl önce büyük çaba gösterdik. Şimdi hem deremizi hem de tarlalarımızı kirletiyor. Şimdi de geçim kaynağımız meramız elimizden alınmak isteniyor. Buna izin vermeyiz.” dediler.

Muhtar Adnan Kırcı köylerinin üç ana sorunla boğuştuğunu, anlattı. Kırcı, dere ve içme sularının pis ve koku yayar biçimde olduğunu belirtti ve "Hayvanımıza su veremiyoruz, tarım yapamıyoruz Ya bu fabrikaları sıkı denetleyin ve deremizi kirletmesinler, ya da bize su kaynağı bulun." diyerek isyan etti.

Muhtar Kırcı, OSB’ye katılmak istenen yerin de hayvanların beslendiği bölge olduğunu belirterek, “Bizim geçim kaynağımız tarım ve hayvancılık. Buradan vazgeçmemiz imkânsız. Buranın elimizden alınmasını kabul edemeyiz. Bu konuda yasal girişimlerimiz sürüyor. Sizden de yardım istiyoruz.” dedi.